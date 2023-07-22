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وقفة احتجاجية في لندن تنديداً لتكرار الاساءة للقرآن الكريم بالسويد

السبت ٢٢ يوليو ٢٠٢٣ - ٠١:٣٨ بتوقيت غرينتش

افادت مراسلة العالم، ان العديد من المسلمين في بريطانيا نظموا اليوم، امام السفارة السويدية في لندن وقفة احتجاجية تنديداً بالاساءة للقرآن الكريم. 

وقالت مراسلتنا: ان المتظاهرين الغاضبين الذين قدموا للاحتجاج امام السفارة السويدية، رغم رداءة الطقس والجو الماطر وذلك استنكاراً للحركة المسيئة لكتاب الله المقدس، مشيرة الى الاستطلاعات للرأي اشارت الى ان اي سلوكيات مريبة تصدر من اشخاص، اما يكون جاهلاً او مجنوناً او موجهاً تدعمه السلطات السويدية، ليستفز مشاعر امة بأكملها والتعدي على حدود الله، بذريعة حرية التعبير.

هذا وتتواصل في مختلف البلدان الإسلامية الاحتجاجات المنددة بالإساءة للقرآن الكريم في السويد والدنمارك. ففي العاصمة بغداد تجمع العراقيون أمام السفارة الدنماركية، منددين بالإساءة. كما شهدت ايران وسوريا واليمن وبلدان أخرى مسيرات غاضبة، الى جانب اتخاذ مواقف رسمية رافضة للإساءة للقرآن الكريم.

كما اعتصم اللبنانيون أمام المساجد استنكارا للإساءة المتكررة للقرآن الكريم، داعين العالم الإسلامي الى تحرك عاجل على مستوى الحكومات والشعوب للوقوف بوجه هذه الحملة المشبوهة والمبرمجة ضد المقدسات الإسلامية.


تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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