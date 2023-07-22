اللواء سلامي : المسيئون للقرآن الكريم سوف لا ينعمون بالامن

العالم - ايران

وقال القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي وفي رده على الاساءة للقرآن الكريم في السويد: من تكرار وتسلسل الإساءة للقرآن الكريم ولمقدسات المسلمين والموحدين في العالم ، يبدو أن هذا الاجراء هو استراتيجية وسياسة شيطانية متخذة في غرف الفكر المعادية للاسلام والعالم الاسلامي والتي تظهر بين الحين والآخر تحت شعار مخادع يتمثل في حرية التعبير والرأي من قبل عناصر مرتزقة وخاصة في أوروبا.

وأضاف: إن هذه الصلافة أدت إلى المزيد من تعزيز وحدة الأمة الإسلامية وتماسكها ، ولا سيما الاهتمام الكبير والأوسع من قبل جيل الشباب في أنحاء العالم بالحقائق ومفاهيم القرآن الكريم المنيرة والباعثة للحياة والى جانب اثارة مشاعر المسلمين ضد أعداء الإسلام ، سيعرض المسيئين للمقدسات الاسلامية أكثر لغضب وكراهية وانتقام المسلمين.

يتبع..