شاهد.. تمرد طياري خدمة الاحتياط الاسرائيليين يصل الى البقرة المقدسة

الفيديو باختصار حوار بين قائد طائرة اسرائيلي يطلب منه جندي على الارض غطاء جويا، فيجب قائد الطائرة هل انت مع التعديلات القضائية ام لا؟ ويعيد السؤال عليه مرة اخرى. وفي الختام وبعد ان يصاب الجندي على الارض يطلب عدم ادخال السياسة في الجيش.

قرار طياري الاحتياط الذين اعلنوا رفضهم للخدمة في ظل استمرار حكومة نتنياهو في تمرير التعديلات القضائية خلق هزة غير مسبوقة في كيان الاحتلال، ففي تل ابيب يعتبرون الجيش هو الضمان لاستمرار كيانهم وخاصة ان الجيش كان حتى العام 2005 يعتبر المؤسسة التي تصدر الساسة ورؤساء الحكومة، واصابة الجيش بانقسام يعني انتهاء السياج الحامي للكيان

الايام المقبلة في كيان الاحتلال حُبلى بالاحداث والهزات الارتدادية لقرار ضباط سلاح الطيران ستكون كارثية.

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