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العراق.. خلية الاعلام الأمني توجه رسالة إلى المتظاهرين

العراق.. خلية الاعلام الأمني توجه رسالة إلى المتظاهرين
السبت ٢٢ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٢:٢١ بتوقيت غرينتش

وجهت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم السبت، رسالة الى المتظاهرين، فيما أكدت على الالتزام بسلمية التظاهرات واستحصال الموافقات المسبقة

العالم- العراق

وذكر بيان للخلية أن "التظاهر حق كفله الدستور العراقي، والأجهزة الأمنية بجميع صنوفها تقف مع المتظاهرين السلميين في التعبير عن حقهم في إدانة الفعل الشنيع حرق القرآن الكريم وكذلك العلم العراقي"، مشيرة الى ان "القطعات الأمنية تتفهم مشاعر أبناء الشعب وتتضامن معهم، وبالوقت نفسه تؤكد على عدم الاخلال بالأمن والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة واحترام مؤسسات الدولة التي هي ملك الشعب".

وشددت على "الالتزام بسلمية التظاهرات واستحصال الموافقات المسبقة لغرض تأمين الحماية للمتظاهرين وتنظيم عملية حركة المواطنين ومصالحهم المتنوعة"، داعية "المتظاهرين وجميع أبناء الشعب الى الهدوء والركون الى الحكمة والتعاون مع القوات الأمنية ونبذ العنف".

وأكدت الخلية على "عدم الاقتراب من المقار الأمنية والبعثات والسفارات ومؤسسات الدولة لأنها تقع تحت حماية مشددة ولن تتردد القوات الأمنية في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يحاول الاعتداء وخلق الفوضى".

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