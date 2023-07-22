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السفير الايراني الجديد لدى تركيا يغادر طهران متجها الى انقرة

السفير الايراني الجديد لدى تركيا يغادر طهران متجها الى انقرة
السبت ٢٢ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٢:٣٠ بتوقيت غرينتش

السفير الايراني الجديد لدى تركيا "محمد حسن حبيب الله زادة"، التقى قبيل مغادرته طهران الى انقرة اليوم السبت، بوزير الخارجية "حسين امير عبداللهيان".

العالم - ايران

وافادت ارنا، ان السفير حبيب الله زادة، قدم في هذا اللقاء شرحا لاخر المستجدات المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين ايران وتركيا، وايضا برامجه الهادفة الى توسيع هذه الاواصر بمختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

في المقابل، نوّه "امير عبداللهيان" الى اولوية سياسة حسن الجوار لدى الحكومة الثالثة عشرة في ايران وضرورة توسيع العلاقات مع الدول الجارة والمسلمة.

كما قدم وزير الخارجية للسفير الجديد، بعض التوجيهات فيما يخص تعزيز العلاقات اكثر فاكثر وفي جميع المجالات، لاسيما السياسية والاقتصادية والثقافية والقنصلية، مع دولة تركيا.

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