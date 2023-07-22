السبت ٢٢ يوليو ٢٠٢٣
٠٣:٥٣ GMT
فارسی
البث المباشر

"الأرصاد السعودية": الحرارة تصل إلى 50 درجة مئوية حتى نهاية الأسبوع

السبت ٢٢ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٥ بتوقيت غرينتش

أعلن المركز الوطني للأرصاد في السعودية، اليوم السبت، أنه من المتوقع أن يستمر تأثير ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع الجاري في 4 مناطق لتصل إلى ما بين 46 و50 درجة مئوية.

العالم - السعودية

وأشار المركز إلى استمرار تأثير ارتفاع درجات الحرارة على المنطقة الشرقية لتصل إلى ما بين 48 و50 درجة مئوية، في حين يتواصل تأثير ارتفاع الحرارة على الأجزاء الشرقية والجنوبية من منطقة الرياض، والأجزاء الشرقية من منطقة القصيم، والأجزاء الغربية من منطقة المدينة المنورة لتصل إلى ما بين 46 و48 درجة مئوية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم، استمرار حالة الطقس ما بين حارة إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى، فيما تحد الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة، والطريق الساحلي بين منطقتي مكة المكرمة وجازان، كما لاتزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية على أجزاء من منطقتي عسير وجازان.

روابط ذات صلة

4 قتلى وإصابات في انفجار أنابيب مياه داخل مركز تسوق في موسكو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

فنجان القهوة في خطر!

"الأرصاد السعودية": الحرارة تصل إلى 50 درجة مئوية حتى نهاية الأسبوع

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 22-07-2023

استدعاء السفير الدنماركي الى وزارة الخارجية الايرانية

4 قتلى وإصابات في انفجار أنابيب مياه داخل مركز تسوق في موسكو

انتهاء اللقاء الثنائي بين أردوغان وتبون في إسطنبول