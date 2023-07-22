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وزيرا خارجية ايران وباكستان: تدنيس المصحف الشريف يتعارض مع الحريات الانسانية والدينية

وزيرا خارجية ايران وباكستان: تدنيس المصحف الشريف يتعارض مع الحريات الانسانية والدينية
السبت ٢٢ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٧ بتوقيت غرينتش

ادان وزير الخارجية الايراني "حسين امير عبداللهيان" ونظيره الباكستاني "بلاول بوتو زرداري"، جريمة انتهاك حرمة القران الكريم في السويد والدنمارك؛ واكدا بأن حرية التعبير يجب ان لا تكون على حساب سائر الحريات، وان هكذا ممارسات تتعارض مع القيم الانسانية وحقوق الانسان.

العالم - ايران

جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي جرى اليوم السبت بين وزيري الخارجية الايراني والباكستاني؛ حيث اكد الجانبان، بان مثل هذه الانتهاكات جرحت مشاعر نحو ملياري انسان مسلم في العالم.

الى ذلك، نوه "امير عبداللهيان" بمباحثاته الاخيرة مع الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامية، حيث اقترح تنظيم اجتماع طارئ على مستوى وزراء خارجية الدول الاعضاء، وبما يحمل رسالة صارمة من قبل الدول الاسلامية في هذا الشان.

بدوره، دعا وزير الخارجية الباكستاني، دول العالم الاسلامي الى تجريم الاساءة للقران الكريم وسنّ قوانين خاصة بذلك.

كما اشار زرداري الى مشاركته في الاجتماع الاخير لمجلس حقوق الانسان بمنظمة الامم المتحدة، وما اعقبه من قرار في هذا الخصوص؛ معربا عن تاييده لمواقف وزير الخارجية الايراني ايضا.

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وزيرا خارجية ايران وباكستان: تدنيس المصحف الشريف يتعارض مع الحريات الانسانية والدينية

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