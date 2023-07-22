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لهذا السبب.. نفوق آلاف البطاريق في شواطئ الأوروغواي

السبت ٢٢ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٢ بتوقيت غرينتش

جرفت تيارات المياه في المحيط الأطلسي خلال الأيام العشرة الماضية، نحو ألفي بطريق نافق من فصيلة "ماجلان" إلى شواطئ أوروغواي.

العالم - منوعات

وأوضحت صحيفة "بايس"، نقلا عن سلطات الأوروغواي، أن البطاريق النافقة لم تظهر عليها أي علامات على إصابتها بإنفلونزا الطيور.

وأشارت رئيسة قسم الحياة البرية في وزارة البيئة في الأوروغواي، كارمن لايزاغوين، أن البطاريق التي جرفتها المياه إلى الشاطئ كانت فراخا يافعة "صغيرة السن"، حيث لقيت حتفها في المحيط الأطلسي، ثم جرفتها التيارات إلى شواطئ أوروغواي في مقاطعات كانيلونيس ومالدونادو وروشا على الحدود مع البرازيل.

وأضافت لايزاغوين أن 90% من البطاريق النافقة صغيرة السن، حيث وجدت الأبحاث أن أمعاءها خاوية ولا تمتلك احتياطيات من الدهون، فيما ظهر أن نتائج الفحوصات على إصابتها بإنفلونزا الطيور كانت سلبية.

ولفتت لايزاغوين في حديثها للصحيفة إلى أن هذا العدد من البطاريق النافقة غير مسبوق.

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