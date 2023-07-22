حاكم روسي يتهم كييف باستخدام ذخائر عنقودية ضد قرية حدودية

يأتي ذلك عقب إعلان البيت الأبيض أن أوكرانيا بدأت في استخدام الذخائر العنقودية الأميركية التي تسلمتها هذا الشهر؛ إلا أنها كانت قد تعهدت بأن استخدامها سيقتصر على طرد تجمعات الجنود الأعداء.

وفي تداعيات الحرب الكارثية؛ أدى هجوم بطائرة مسيّرة شنّته أوكرانيا الى انفجار مخزن ذخيرة في القرم التي ضمّتها روسيا، ودفع السلطات الى إجلاء السكان ضمن نطاق خمسة كيلومترات وتعليق حركة السكك الحديد بهدف تقليل المخاطر، وفق ما أعلن حاكم شبه الجزيرة.

وقال سيرغي أكسينوف - رئيس جمهورية القرم الروسية: "العدو حاول شن غارة باستخدام طائرات بدون طيار على مواقع البنية التحتية في منطقة كراسنو غفارديسكي بجمهورية القرم. الطائرات المسيرة الاوكرانية هاجمت مستودع ذخيرة في شبه جزيرة القرم، ولم يتم تسجيل اي خسائر بشرية".

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن مراسلا عسكريا لوكالة الأنباء الروسية قُتل وأصيب ثلاثة صحفيين روس بجروح جراء قصف قرب خط المواجهة في منطقة زابوريجيا بجنوب شرق أوكرانيا. وأضافت الوزارة أن أوكرانيا شنت هجوما بالمدفعية على الصحفيين باستخدام ذخائر عنقودية.

من جانبه برر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، استهداف الجسر الذي يربط شبه جزيرة القرم بروسيا؛ واعتبر انه يجلب الحرب وليس السلام.

وقال زيلينسكي: "إن الجسر البري وخط السكة الحديدية، اللذين بنتهما روسيا ودخلا الخدمة في عام الفين وثمانية عشر، لم يكونا مجرد طريق لوجستي. هذا هو الطريق الذي يستخدم لتغذية الحرب بالذخيرة. هذه منشأة مبنية خارج القوانين الدولية وجميع القواعد المعمول بها، ومن هذا المفهوم فإن الهدف الذي يجلب الحرب، وليس السلام، يجب تحييده".

بدورها أعلنت السلطات الموالية لموسكو استئناف حركة الآليات على الجسر، بعد تعليقها مؤقتا إثر هجوم بطائرة مسيّرة أدى إلى مقتل مدنيين اثنين وهو ثاني هجوم كبير على الجسر منذ بداية الحرب.