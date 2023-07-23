امير عبداللهيان يقترح عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الاسلامي

العالم - إیران

وفي هذا الاتصال الهاتفي الذي جرى مساء السبت ادان وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان ونظيره التركي هاكان فيدان بشدة الاساءة للقرآن الكريم في السويد والدنمارك، وناقشا أهم القضايا التي تهم البلدين على الاصعدة الثنائية والإقليمية والدولية.

وأشاد أمير عبداللهيان في هذه المحادثة بمواقف تركيا في إدانة الإساءة للقرآن الكريم واقترح عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول الإسلامية الاعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في أسرع وقت ممكن.

ووصف وزير الخارجية الإيراني العلاقات بين إيران وتركيا بأنها علاقات ودية وأخوية واستراتيجية ، وضمن دعوته وزير الخارجية التركي لزيارة طهران ، اعلن استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لعقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين في طهران.

من جانبه رحب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ، في هذا الاتصال الهاتفي ، باقتراح وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي.

واعرب فيدان عن شكره لدعوة نظيره الإيراني ، معلنا استعداده لزيارة طهران في المستقبل القريب.

وكان وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية قد دعا في محادثة مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إلى عقد اجتماع للمنظمة على الفور.

كما دعا أمير عبداللهيان ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مؤخراً إلى عقد هذا الاجتماع في محادثة هاتفية.

وأجرى وزير الخارجية الايراني اليوم محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري حول الاساءة للقرآن الكريم.