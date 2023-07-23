الأحد ٢٣ يوليو ٢٠٢٣
٠١:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

في اتصال هاتفي مع نظيره التركي..

امير عبداللهيان يقترح عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الاسلامي

امير عبداللهيان يقترح عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الاسلامي
السبت ٢٢ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٧:٤٧ بتوقيت غرينتش

اقترح وزير الخارجية الايراني في اتصال هاتفي مع نظيره التركي ، عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي في أقرب وقت ممكن عقب الاساءة للقرآن الكريم.

العالم - إیران

وفي هذا الاتصال الهاتفي الذي جرى مساء السبت ادان وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان ونظيره التركي هاكان فيدان بشدة الاساءة للقرآن الكريم في السويد والدنمارك، وناقشا أهم القضايا التي تهم البلدين على الاصعدة الثنائية والإقليمية والدولية.

وأشاد أمير عبداللهيان في هذه المحادثة بمواقف تركيا في إدانة الإساءة للقرآن الكريم واقترح عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول الإسلامية الاعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في أسرع وقت ممكن.

ووصف وزير الخارجية الإيراني العلاقات بين إيران وتركيا بأنها علاقات ودية وأخوية واستراتيجية ، وضمن دعوته وزير الخارجية التركي لزيارة طهران ، اعلن استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لعقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين في طهران.

من جانبه رحب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ، في هذا الاتصال الهاتفي ، باقتراح وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي.

واعرب فيدان عن شكره لدعوة نظيره الإيراني ، معلنا استعداده لزيارة طهران في المستقبل القريب.

وكان وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية قد دعا في محادثة مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إلى عقد اجتماع للمنظمة على الفور.

كما دعا أمير عبداللهيان ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مؤخراً إلى عقد هذا الاجتماع في محادثة هاتفية.

وأجرى وزير الخارجية الايراني اليوم محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري حول الاساءة للقرآن الكريم.

تصنيف :

روابط ذات صلة

وزيرا خارجية ايران وباكستان: تدنيس المصحف الشريف يتعارض مع الحريات الانسانية والدينية

السفير الايراني الجديد لدى تركيا يغادر طهران متجها الى انقرة

امير عبداللهيان يدعو الى عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الاسلامي

أمير عبداللهيان لنظيره السويدي: يجب محاكمة الشخص الذي دنس القرآن الكريم

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الاحتلال الأمريكي يخترق الحدود العراقية برتل تعزيزات نحو شرقي سوريا

أوروبا تكتشف خسارة مفاجئة بعد عام كامل

نقل نتنياهو الى المستشفى لزرع جهاز منظم ضربات القلب

موسكو تحمّل الغرب مسؤولية مقتل صحافي روسي وتتوعد بالرد

في اتصال هاتفي مع نظيره التركي.. امير عبداللهيان يقترح عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الاسلامي

السيد نصرالله: نتابع رسميا ومطلوب طرد السفير السويدي من لبنان