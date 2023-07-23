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بأكثر من 23 ألف متر مربع .. فرش المحيط الخارجي للصحن الحيدري الشريف بالسِّجَّاد الأحمر

بأكثر من 23 ألف متر مربع .. فرش المحيط الخارجي للصحن الحيدري الشريف بالسِّجَّاد الأحمر
الأحد ٢٣ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٦ بتوقيت غرينتش

باشرت الكوادر الخدمية في العتبة العلوية المقدسة أعمالها بفرش المحيط الخارجي للصحن الحيدري الشريف بالسجاد الأحمر.

العالم - العراق

وقال معاون رئيس قسم الشؤون الخدمية حيدر العيساوي في تصريح للمركز الخبري " تنفيذا لتوجيهات الأمانة العامة للعتبة المقدسة باشرت كوادر قسم الشؤون الخدمية بفرش المحيط الخارجي للصحن الحيدري الشريف بالسِّجَّاد الأحمر والنايلون كعُرفٍ سنوي ضمن الخدمات المقدمة لاستقبال المواكب المعزية في ذكرى عاشوراء الإمام الحسين (عليه السلام )".

واضاف العيساوي :" تضمنت الأعمال فرش أكثر من 23 ألف متر مربع وهنالك العديد من خدمات الدعم اللوجستي للمواكب المعزية وكذلك استمرار تقديم الخدمات للمواكب الحسينية في المدينة القديمة طيلة أيام إحياء مراسم عاشوراء ".

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بأكثر من 23 ألف متر مربع .. فرش المحيط الخارجي للصحن الحيدري الشريف بالسِّجَّاد الأحمر