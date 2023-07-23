الشيخ الخزعلي: يجب الابتعاد عن أي تصرف يضعف العراق كدولة

العالم - العراق

وقال الشيخ الخزعلي في كلمة له إن" إعطاء موافقة وتغطية أمنية لحرق القرآن هو دعم وسماح لهذا الشخص"، مبينا، أن" موقف العراق حكومةً وشعباً بسبب الغطاء السياسي لحكومة السويد وهو موقف متقدم ويعكس مستوى ثقافة الشعب العراقي".

وأضاف،" نتقدم بالشكر الجزيل لردود أفعال العراقيين بمختلف أديانهم"، لافتا إلى، أن" تظاهرة اليوم تعكس حضارة الشعب العراقي ورقيه وقد بدأ العراق يأخذ دوره في قضايا المنطقة المفصلية".

وأشار إلى، أن" أفعال حرق القرآن والعلم العراقي تعكس تدني فاعله"، مبينا، أنه" على وزارة الخارجية متابعة حال كانت الدنمارك موافقة لهذا الفعل".

وأكد الشيخ الخزعلي:" واجب الدولة والحكومة حماية البعثات الدبلوماسية وهي لم تقصر بما مطلوب منها"، مشددا على ضرورة" الابتعاد عن أي تصرف يضعف العراق كدولة".

وبين، أن" الأجهزة الأمنية قامت بواجبها بشكل مهني واحترافي"، موضحا، أن" الدفاع عن القرآن الكريم هو واجب كل المسلمين وليس العراق بمفرده"، مستدركا،" علينا الاندفاع للدفاع عن القرآن وليس أمورا أخرى".