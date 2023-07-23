أهم عناوين الصحافة الايرانية اليوم الأحد 23 يوليو 2023

العالم - الصحافة الإيرانية

- كيهان ..

القائد يؤكد .."" فرض أشد العقوبات على المسيئ للقران الكريم , متفق علية بين جميع علماء المسلمين ".

- شرق ..

إستمرار وتفاعل أجواء الادانة الواسعة بالعالم الإسلامي للاساءات للقرآن المجيد بالسويد والدنمارك .

- رويش ملت ..

قاليباف رئيس مجلس الشورى .. الاساءة للمقدسات الإسلامية لن تمر دون دفع الثمن .

- جمهوري اسلامي ..

وجود" داعش"بأفغانستان ..مخاوف و تحذيرات دولية ,وطالبان تنفي .

- مردم سالاري ..

حكومة طالبان تواصل تجاهلها لحصة ايران من مياه نهر هيرمند رغم الانذارات الايرانية .

- رسالت ..

الجيش الأوكراني يبدأ باستخدام القنابل العنقودية الأمريكية في ميادين القتال في تطور خطير .

- اطلاعات ..

السلطات الخليفية بالبحرين تشن حملات قمعية على الحسينيات وتصادر البيارق عشية العاشورا.

- قدس ..

إستقالات جماعية واسعة في سلاح الجو بالكيان الصهيوني ومخاوف داخلية من إنهيار الجيش .

- جوان ..

جريمة صهيونية بشعة جديدة .. قتل شاب فلسطيني بأربعين رصاصة باعدام ميداني بالضفة.

- ابرار ..

إنتقادات فلسطينية واسعة لأردوغان على خلفية دعوته لنتنياهو بزيارة تركيا.

- جام جم ..

إستمرار غياب وزير خارجية الصين عن الانظار يثير تساؤلات وشكوك حول أسباب إختفائه .

- خراسان ..

تكرار جريمة إحراق القرآن الكريم في الدنمارك هذه المرة بعد السويد .

- أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الأحد

1- جام جم ..

صحيفة جام جم كتبت في مقالها ( أول الضحايا الروس للقنابل العنقودية )..

اوكرانيا بدأت باستخدام القنابل العنقودية الامريكية بالفعل في ميادين القتال في تطور تدل المؤشرات بانه سيكون بداية لمرحلة اكثر دموية وخطورة في الحرب الاوكرانية .

( كييف تراهن على القنابل العنقودية لكسر الدفاعات الروسية ,الا ان أول إستخدام لها اوقع قتلى وجرحى بصفوف فريق صحفي روسي)

وزارة الدفاع الروسية قالت ان القصف الاوكراني استهدف منطقة زابوروجيا جنوب شرقي اوكرانيا واوقع قتيل وعدة جرحى في فريق صحفي روسي بالمنطقة . ان هناك مخاوف جدية من ان يؤدي هذا التطور الخطير الى دخول الحرب باوكرانيا لمرحلة بالغة الخطورة قد يصعب على طرفي النزاع السيطرة على تبعاتها وتداعياتها

2- قدس ..

حول الازمة الساخنة التي تعصف بالكيان الصهيوني كتبت صحيفة قدس في مقالها ( تمرد الجنرالات ضد نتنياهو )..

نيران الاحتجاجات الداخلية الواسعة في فلسطين المحتلة ضد نتنياهو ولائحة التغييرات بالسلطة القضائية امتدت بقوة وتسارع للمؤسسة العسكرية بالكيان بانضمام المزيد من الضباط والجنود وحتى الجنرالات لمناهضي نتنياهو.

( حالات عصيان الأوامر بالمؤسسة العسكرية بالكيان تتجسد بشكل أكبر في سلاح الجو حيث رفض مئة وأربعين طيارا مواصلة الخدمة)

في هذا الخضم حذر ضباط كبار في جيش الاحتلال من ان ما يحدث سيؤدي لتفكك الجيش الصهيوني وانهياره وانزلاق الكيان بحرب اهلية طاحنة .

3- ايران ..

صحيفة ايران كتبت في مقالها ( ترامب في فخ القانون )..

يعيش ترامب وانصاره في ااحزب الجمهوري كابوس حقيقي من تزايد احتمال صدور حكم بالسجن بحقه وبالتالي حرمانه من دخول السباق الرئاسي عام 2024 .

( إن إحتمال سجن ترامب بات مطروحا جدا بعد ضبط وثائق سرية في منزله بفلوريدا وفتح تحقيق فدرالي خطير في هذه القضية )

المحكمة الفدرالية التي تنظر في هذا الجزء الاكثر خطورة من ملفات الاتهام العديدة التي تلاحق ترامب في قضايا مختلفة , رفضت التماسا من وكلاء ترامب القانويين بتاجيل التحقيق في قضية هذه الوثائق السرية الى ما بعد الانتخابات الرئاسية, الامر الذي عزز القناعة القائلة ان ترامب قد وقع في فخ القانون بالفعل و ومن هنا اتسعت دائرة الخلافات باوساط الحزب الجمهوري وسط مخاوف من تشرذم اراء ناخبيه في حالة خروج ترامب من السباق الرئاسي .

4- خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت في مقال لها حول تداعيات الحرب باوكرانيا يحمل تساؤلا يقول ( هل ستستمر الحرب بجبهة جديدة ؟).

هناك تطور خطير يطرح احتمال امتداد تداعيات الحرب باوكرانيا الى روسيا البيضاء المجاورة , حيث تشهد المناطق الحدودية بين بولندا وروسيا البيضاء اجواء تصعيد عسكري وقعقعةٍ للسلاح. وفي هذا السياق ..

( أطلق بوتين تحذيرات جدية لبولندا من أية أطماع تستهدف إحتلال أراض بروسيا البيضاء التي تربطها علاقات إستراتيجية بموسكو)

الرئيس الروسي قال بصاراحة ان اي هجوم بولندي على روسيا البيضاء سيكون بمثابة مهاجمةِ اراض روسية .ان هذه الاجواء الخطيرة تَطرح احتمالَ امتداد نيران الحرب من اوكرانيا لبولندا ولروسيا البيضاء المجاورتين لاوكرانيا. ان اجراء روسيا البيضاء مناورات عسكريةً واسعة بمشاركةِ مجموعة فاغنر الروسية على الحدود مع بولندا دَفَعَ الاخيرة لاستنفار قواتِها بشكل واسع النطاق.

5- جمهوري اسلامي ..

في تقريرها ( إساءة جديدة للقرأن الكريم بالدنمارك هذه المرة )..كتبت صحيفة جمهوري اسلامي ..

الحكومة السويدية صمَّت اذنيها مقابل كل اجواء الادانة الواسعة في العالم الاسلامي لجريمة احراق نسخة من القرآن الكريم باستوكهولم قبل ايام لتسمح مؤخرا بتكرار هذه الجريمة مقابلَ السفارة العراقية . في هذا الخضم قامت مجموعة عنصرية بالدنمارك المجاورةِ باحراقِ نسخةٍ من القرآن ايضا.

( إن تساهل السلطات السويدية والدنماركية مع هذه الجرائم التي تنتهك المقدسات الإسلامية بذريعة حرية الرأي قد يؤدي لتداعيات خطيرة)

ان اجواء الادانة الواسعة في العالم الاسلامي للانتهاكات الغربية للمقدسات قد تأخذ حالاتِ عمليةٍ جدية بقطع العلاقات بشكل كامل مع اي بلد يَسمَح بها وربما لاتخاذِ اجراءاتٍ مضادة حازمة اخرى.

6- ابرار ..

صحيفة ابرار كتبت عن تزايد الاستياء الفلسطيني من الزيارة المرتقبة لنتنياهو لانقرة , وذلك في تقريرها ( أردوغان يكافئ نتنياهو بهذه الزيارة ) ..

هذا ما تراه اوساط ومحافل فلسطينية بشأن الزيارة القريبة التي من المقرر ان يقوم بها نتنياهو لانقرة بدعوة رسمية من الرئيس التركي.

(أوساط ومحافل فلسطينية تعتبر دعوة أردوغان لنتنياهو بزيارة تركيا بمثابة مكافأة عملية لقتله مئتي فلسطيني منذ مطلع هذا العام)

وكالةُ الصحافة الفلسطينية المستقلة "سما " نَقَلَت عن حركة المقاطعة والتصدي للتطبيع الفلسطينية قولَها اِن دعوة اردوغان بعد ضمان فوزه فی الانتخابات لنتنياهو لزيارةِ تركيا تُشجِّعُ الكيان الصهيوني على مواصلةِ جرائمه الوحشية في الضفة الغربية .. والاَجدر بالرئيس التركي سحبُ هذه الدعوة التي تتجاهل مآسي ومعاناة الشعب الفلسطيني وقضيتَه العادلة .