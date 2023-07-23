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وزير الخارجية الإيراني يبحث مع نظيره الإماراتي القضايا الثنائية

وزير الخارجية الإيراني يبحث مع نظيره الإماراتي القضايا الثنائية
الأحد ٢٣ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٠ بتوقيت غرينتش

أدان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، مساء السبت، في اتصال هاتفي مع وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد آل نهيان، بشدة الإساءة للقرآن الكريم في السويد والدنمارك، ودعا إلى عقد اجتماع طارىء لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

العالم - ايران

واعتبر وزير الخارجية الإيراني في هذا الاتصال الهاتفي الإساءة للقرآن الكريم سببا لجرح مشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم وأكد على ضرورة التصدي بجدية لمرتكبي هذه الإهانة.

كما أشار أمير عبداللهيان إلى زيارته الأخيرة إلى الإمارات والاجتماعات والمباحثات الجيدة والمثمرة مع كبار المسؤولين في هذا البلد، ونوه إلى اتخاذ الترتيبات اللازمة لتنفيذ الاتفاقات المبرمة.

واعتبر أمير عبداللهيان أمن منطقة الخليج الفارسي مهما للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقال، ان دول المنطقة يمكنها ضمان أمن المنطقة دون تدخل خارجي.

بدوره أدان وزير خارجية الإمارات بشدة الإساءة إلى الكتب المقدسة والأديان والمعتقدات الدينية، ورحب باقتراح وزير الخارجية حول عقد اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وأشار وزير خارجية الإمارات إلى الزيارات المتبادلة لمسؤولي البلدين، وقيم الزيارة الأخيرة التي قام بها أميرعبداللهيان إلى الإمارات بأنها زيارة مهمة للغاية، ودعا إلى تطوير التعاون الثنائي في جميع المجالات.

وأكد عبدالله بن زايد آل نهيان اهتمام الإمارات بحل مشاكل الإيرانيين المقيمين في الإمارات وحل مشاكل المدارس والمستشفيات الإيرانية في إطار الأنظمة الموجودة.

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