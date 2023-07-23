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الرئيس العراقي يؤكد للسفير الإيراني أهمية الارتقاء بمستوى العمل الثنائي

الرئيس العراقي يؤكد للسفير الإيراني أهمية الارتقاء بمستوى العمل الثنائي
الأحد ٢٣ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٩:١٩ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، أهمية الارتقاء بمستوى العمل الثنائي مع إيران لمواجهة التغيرات المناخية.

العالم - العراق

وذكر بيان للرئاسة العراقية، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل اليوم في قصر بغداد، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى العراق محمد كاظم آل صادق".

وأكد رشيد، خلال اللقاء، بحسب البيان "ضرورة تعزيز وتنمية التعاون بين البلدين وبما يخدم مصالح الشعبين الجارين"، مشيراً إلى "أهمية الارتقاء بمستوى العمل الثنائي الرامي لمواجهة التغيرات المناخية وشح المياه والجفاف الذي يواجه العالم".

من جانبه، أكد السفير آل صادق "سعي الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتدعيم علاقات الصداقة مع العراق"، داعياً إلى "فتح آفاق أوسع للتعاون الثنائي تحقيقاً لاستقرار وازدهار البلدين الصديقين".

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