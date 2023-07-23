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أمين المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني يتسلم رسالة من رئيس وزراء قطر

أمين المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني يتسلم رسالة من رئيس وزراء قطر
الأحد ٢٣ يوليو ٢٠٢٣ - ١٠:٤١ بتوقيت غرينتش

بحث ممثل قائد الثورة وأمين المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني علي اكبر احمديان خلال استقباله اليوم الأحد وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية محمد بن عبدالعزیز الخلیفي، العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية.

العالم - ايران

وأكد الجانبان في هذا اللقاء على زيادة مستوى التعاون بين ايران وقطر في جميع المجالات، لا سيما المجالات التجارية، والقيام بأنشطة مشتركة في مجال تنفيذ مشاريع البنية التحتية في إطار برنامج وجدول زمني محدد وإزالة العوائق القائمة.

وقدم وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية محمد بن عبد العزيز الخليفي، تهانيه الى أحمديان على تعيينه أمينًا للمجلس الأعلى للأمن القومي الايراني، وسلمه رسالة خطية من رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

ومن المقرر ان يلتقي وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية في وقت لاحق اليوم وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان.

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أمين المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني يتسلم رسالة من رئيس وزراء قطر

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