أوكرانيا تطلق'موسم الانفجارات'وروسيا ترفع حالة التأهب

العالم - الأزمة الاوكرانية

بعد دعوات الرئيس الاوكراني فلوديمير زيلينسكي لتعطيل الحركة على جسر القرم واعتباره هدفاً عسكرياً، الجيش الأوكراني يعلن عن بدء 'موسم الانفجارات' في شبه الجزيرة.

المتحدثة باسم قيادة عمليات الجنوب في الجيش الأوكراني ناتاليا هومينيوك ذكرت أن قصف خطوط إمداد القوات الروسية في شبه جزيرة القرم سيستمر، وأشارت إلى أن بلادها التزمت بالتحذير الذي أطلقته سابقا بأن موسم الانفجارات في القرم قد حان، وأضافت هومينيوك أن الجيش الروسي يعاني من ضعف القدرة اللوجستية على إرسال المعدات العسكرية أو سحبها، كما أكدت أن الجيش الأوكراني سيواصل عمليات القصف الصاروخي وضرب عمق القوات الروسية حيث تحتفظ بمخزونها الإستراتيجي.

وكانت القوات الاوكرانية قد أعلنت أنها نفذت هجوما على مستودعي أسلحة ونفط للجيش الروسي في منطقة كراسنوجفارديسكي وسط شبه جزيرة القرم، وقد أكد حاكم القرم الموالي لروسيا سيرغي أكسينوف حدوث الهجوم، ما تسبب بانفجارات في المستودع، وقال إن القصف لم يسفر عن وقوع إصابات، وإنه جرى إجلاء جميع السكان من المناطق المتاخمة للمستودع على نطاق خمسة كيلومترات، وأُعلن استئناف العمل في سكة القطارات بالقرم بعد تعليقه مرتين.

ومع تزايد وتيرة الهجمات على جزيرة القرم المطلة على البحر الأسود في الأسابيع الأخيرة، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تعزيز الإجراءات الأمنية على الجسر الإستراتيجي الذي يعد رابطا لوجستيا حيويا لإمداد القوات الروسية في شبه الجزيرة.

وفي سياق الدعم الغربي للقوات الأوكرانية نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أميركيين أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مصرة على عدم تزويد أوكرانيا في الوقت الحالي بصواريخ 'أتاكمز' بعيدة المدى رغم وجود ضغوط من أعضاء الكونغرس وطلبات من كييف.

وكانت واشنطن قد غيرت في آخر مايو/أيار الماضي موقفها الرافض لتزويد أوكرانيا بصواريخ أتاكمز التي يصل مداها إلى 300 كيلومتر، وقالت إنها لا تزال تنظر في إمكانية تزويد الجيش الأوكراني بهذه الأسلحة.