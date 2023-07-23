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وزير الخارجية الكويتي يزور العراق نهاية الشهر الجاري

وزير الخارجية الكويتي يزور العراق نهاية الشهر الجاري
الأحد ٢٣ يوليو ٢٠٢٣ - ١٢:١٦ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، أهمية العلاقة القائمة بين العراق والكويت، فيما أكد السفير الكويتي، أن وزير الخارجية الكويتي سيزور العراق نهاية الشهر الحالي.

العالم- العراق

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل في قصر بغداد، سفير دولة الكويت لدى العراق طارق عبد الله الفرج"، مبيناً، أن "اللقاء بحث أهمية العلاقة القائمة بين البلدين الشقيقين".

وأضاف، أنه "جرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية التنسيق والتشاور وتبادل الزيارات بين الجانبين لتعزيز التعاون الثنائي وحسم المسائل العالقة".

من جانبه، اكد السفير الكويتي أن "وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح سيقوم بزيارة إلى العراق نهاية الشهر الجاري".

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