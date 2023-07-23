روسيا تقصف أوديسا الأوكرانية ردا على هجوم القرم + فيديو

العالم - الأزمة الأوكرانية

وقال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا نفذت موجة جديدة من الهجمات أثناء الليل على ميناء أوديسا المطل على البحر الأسود فجر اليوم الأحد، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 18 من بينهم أربعة أطفال فضلا عن تضرر بنية تحتية سكنية ودينية.



وذكرت القوات الجوية الأوكرانية على تطبيق تيلغرام أن روسيا نفذت هجوما بصواريخ أونيكس عالية الدقة وصواريخ كروز من طراز كاليبر على أوديسا بعد منتصف الليل.

وبحسب وسائل إعلام أوكرانية، فقد تعرضت كاتدرائية سباسو بريوبراغنسكي، أكبر كنيسة كاثوليكية في المدينة والتي شيدت عام 1809، إلى ضرر كبير جراء الهجمات.



في المقابل وصفت موسكو الهجمات بأنها انتقام ردا على هجوم أوكراني على الجسر الذي يربط بين روسيا وشبه جزيرة القرم.



وأمس السبت نقلت وكالة رويترز عن سيرغي أكسيونوف حاكم شبه جزيرة القرم الذي عينته روسيا قوله، إن هجوما بطائرة مسيرة استهدف مستودع ذخيرة في القرم دفع السلطات لإجلاء جميع الأشخاص في محيط خمسة كيلومترات من المستودع وعلّقت لفترة وجيزة حركة المرور على الجسر الذي يربط بين شبه الجزيرة وروسيا.

ووقعت الانفجارات قرابة الساعة السادسة صباحا (3,00 ت غ) في منطقة صناعية على ما يبدو من المدينة الساحلية الإستراتيجية وتصاعدت ثلاثة أعمدة من الدخان الأسود على الأقل وألسنة نار.