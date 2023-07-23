السيد الحكيم والشيخ الخزعلي يجددان دعمهما لحكومة السوداني

العالم- العراق

وقال السيد الحكيم في بيان "بحثنا مع الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي تطورات الشأن السياسي العام والاستحقاق التشريعي القادم بعد عودة مجلس النواب لممارسة عمله بفصل تشريعي جديد"، مبينا انه "تم التأكيد على إقرار القوانين المهمة ذات التماس المباشر مع المواطن والقوانين المرحلة التي تسهم في استقرار وتقوية النظام السياسي".

واضاف "جددنا دعمنا لحكومة محمد شياع السوداني في تقديم الخدمات وتنفيذ البرنامج الحكومي والخدمي وفق أولويات المرحلة، وحمّلنا الجميع مسؤولية الحفاظ على الاستقرار الحالي وتحويله إلى استقرار دائم".