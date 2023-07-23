باكستان.. ارتفاع عدد وفيات الأمطار الموسمية إلى 113

وذكرت قناة جيو نيوز الباكستانية الأحد، أن الأمطار الموسمية الشديدة تسبب بأضرار كبيرة بمدينة مانسيرا بإقليم خيبر بختونخوا شمال غربي البلاد.

وأشارت إلى أنّ السيول تسببت بأضرار في الطرقات بسبب الأمطار وانهيار العديد من المنازل

كما تسببت الأمطار الغزيرة بأضرار كبيرة في مدينة لاهور عاصمة إقليم البنجاب.

وفي الساعات الـ 24 الأخيرة لقي 12 شخصا حتفهم في عموم البلاد ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 113 منذ 25 يونيو/جزيران

وتتسبب الأمطار الموسمية بين يونيو/حزيران وسبتمبر/أيلو بخسائر كبيرة في باكستان. حيث تسبب في العام الماضي بمصرع 1739 شخصا وخسائر مادية قدرت بأكثر من 30 مليار دولار.