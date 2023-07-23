العراق.. مكافحة الإرهاب: القبض على 11 إرهابيا

العالم- العراق

وقال المتحدث باسم الجهازِ صباح النعمان في بيان "استنادا إلى توجيهات القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وبإشراف رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول الركن عبد الوهاب الساعدي، نفذ أبطال جهازنا سلسلة عمليات في مناطق مختلفة من البلاد".

وأضاف النعمان أن "قطعاتنا في محافظة كركوك شرعت بتنفيذ واجب إلقاء القبض على اثنين من المطلوبين وتفتيش وتدمير سبعة مضافات لعصابات داعش الارهابية"، مبينا أنه "ضمن عملياتنا في المنطقة الوسطى تم تنفيذ عدة عمليات في محافظتي بغداد والأنبار أسفرت عن إلقاء القبض على اثنين من الإرهابيين في بغداد وثلاثة في محافظة الأنبار".

وتابع أنه "ضمن عمليات إدامة التنسيق والتعاون مع مديرية أسايش السليمانية وفوج مكافحة الإرهاب في السليمانية تم إلقاء القبض على أربعة مطلوبين في مناطق مختلفة من المحافظة أحدهم يشغل منصب أمير مجموعة ارهابية في عصابات داعش".

ونوه النعمان بأن "عمليات جهاز مكافحة الارهاب مستمرة ليلا ونهارا لتعقب فلول التنظيم الارهابي أينما وجدوا للوصول إلى عراق آمن ومستقر وخال من الارهاب".