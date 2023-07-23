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في تصعيد جديد .. مفوض شرطة الاحتلال: سنتصرف بلا تسامح مع الاضطرابات والعنف ومع أي إضرار بالبنية التحتية

الأحد ٢٣ يوليو ٢٠٢٣ - ٠١:١٥ بتوقيت غرينتش

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