السفير الإيراني في بغداد: نتطلع لعقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول الإسلامية

العالم- ايران

وأفادت وكالة "ارنا" من بغداد، ان السفير "آل صادق" أشار إلى المحادثة الهاتفية بالتي جرت بين وزير الخارجية الإيراني ونظيره العراقي، والتي تم خلالها التاكيد على عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول الإسلامية؛ متطلعا الى عقد هذا الاجتماع في أسرع وقت ممكن.

وحمل السفير الإيراني الغرب، مسؤولية تبني معايير انتقائية تجاه قضايا حقوق الانسان وحرية التعبير، قائلا : بينما يبرر الغرب الإساءة للقرآن الكريم تحت عنوان "حرية التعبير"، فإنه يدين من جانب آخر موقف المسلمين ضد هذا العمل الإجرامي.

وذكّر آل صادق بأن جمهورية إيران الإسلامية قد اتخذت موقفا ضد الإساءة للقرآن الكريم، واضاف: لقد وقف شعب إيران الغيور وقفة تضامن مع القرآن الكريم والدفاع عن المقدسات، وفي السياق ذاته وجه رئيس الجمهوریة الاسلامية بعدم قدوم السفير السويدي الجديد الى البلاد، كما قرر عدم توجه السفير الإيراني الجديد إلى ستوكهولم.