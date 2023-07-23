فيضانات مفاجئة في أفغانستان تغرق العشرات

العالم - أفغانستان

وأكدت هيئة إدارة الكوارث لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، أنه خلال الساعات الـ72 الماضية، لقي 31 شخصا على الأقل حتفهم، بمختلف أنحاء البلاد.

وتضررت إجمالي ثماني ولايات.

وتم الإبلاغ عن العديد من الوفيات في ولاية "ميدان وردك".

وهناك لقي العديد من السكان حتفهم، أثناء نومهم بسبب مياه الفيضانات.

وكان مسئول محلي قد ذكر في وقت سابق أن العديد من الضحايا، حوصروا بسبب كتل المياه أثناء نومهم. ويخشى من سقوط المزيد من الضحايا.

وأضاف المسئول، أنه لحقت أضرار بالمئات من المنازل والأراضي الزراعية وتم إغلاق الطرق أمام حركة المرور.

وفي بيان، دعت حكومة طالبان هيئات الإغاثة إلى تقديم دعم طارئ للضحايا.

وتعاني أفغانستان بشكل كبير من عواقب تغير المناخ.

وعادة ما يواجه المواطنون فيضانات مفاجئة على حين غرة، حيث لا يوجد نظام إنذار في الدولة الجبلية.

وفي المتوسط، تضر الكوارث الطبيعية بـ200 ألف شخص سنويا في الدولة التي تمزقها الحرب.