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رسالة أمير قطر إلى رئيسي تسلم إلى أميرعبداللهيان

رسالة أمير قطر إلى رئيسي تسلم إلى أميرعبداللهيان
الأحد ٢٣ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٢:٥٧ بتوقيت غرينتش

تسلم وزير الخارجية الإيرانية حسين أميرعبداللهيان اليوم الأحد رسالة أمير قطر إلى رئيسي نقلها وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية.

العالم- ايران

والتقى وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية محمد عبد العزيز الخليفي، الذي يزور طهران، وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية، حسين أميرعبداللهيان، في مبنى وزارة الخارجية وعقد معه جولة من المباحثات.

وسلم الخليفي خلال لقائه وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية رسالة أمير دولة قطر يدعو فيها الرئيس الايراني السيدإبراهيم رئيسي لزيارة الدوحة.

كما التقى وزير الدولة القطري محمد عبد العزيز الخليفي، في وقت سابق اليوم، بالمساعد السياسي لوزارة الخارجية علي باقري، وبحث العلاقات الثنائية، إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.

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رسالة أمير قطر إلى رئيسي تسلم إلى أميرعبداللهيان

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