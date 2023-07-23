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وقفة برام الله تطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين

وقفة برام الله تطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين
الأحد ٢٣ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٣:٥٩ بتوقيت غرينتش

طالب مشاركون في وقفة احتجاجية برام الله، اليوم الأحد، بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين بسجون السلطة في الضفة الغربية المحتلة.

العالم- فلسطين

وحسب "المركز الفلسطيني للإعلام" شدد المشاركون في الوقفة الرافضة للاعتقال السياسي على دوار المنارة وسط رام الله، على ضرورة الإفراج عن المعتقلين السياسيين، كمقدمة صحيحة لإنهاء الانقسام وإنجاز الوحدة الفلسطينية.

وأشاروا إلى أهمية إطلاق سراح المقاومين والمعتقلين السياسيين قبل اجتماع الأمناء العامين في القاهرة، منوهين إلى أن اعتقال المقاومين جريمة بحق الشعب والوطن.

وتأتي الوقفة الاحتجاجية تلبية لدعوات أطلقها أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة، والقوى والفعاليات الشعبية والحراكات.

ونظمت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الجمعة الماضي، وقفة احتجاجية رافضة لاعتقال القيادي بحركة حماس الشيخ مصطفى أبو عرة، والذي أفرجت عنه أجهزة السلطة الفلسطينية اليوم بعد نقله إلى المستشفى التركي بطوباس، جراء تدهور وضعه الصحي.

وتواصل أجهزة السلطة الفلسطينية انتهاكاتها بحق المواطنين في الضفة الغربية، وملاحقاتها واعتقالاتها على خلفية سياسية بحق الطلبة والنشطاء والأسرى المحررين، حيث تعتقل في سجونها قرابة 40 مواطنا، عدد منهم تواصل اعتقاله رغم وجود قرارات قضائية بالإفراج عنه.

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قبل اجتماع القاهرة... وقفة برام الله تطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين

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