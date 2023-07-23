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تظاهرات للمتشددين في "تل أبيب" تأييداً لخطة التغييرات القضائية

الأحد ٢٣ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٩ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل العالم نقلا عن قناة "كان" العبرية بأن آلاف المتظاهرين المتشددين تظاهروا في شارع كابلان بتل أبيب دعما للإصلاح القضائي.

العالم- الاحتلال

هذا ودعت المعارضة الإسرائيلية أنصارها للتظاهر حول المباني الحكومية في القدس المحتلة، بالتزامن مع اجتماع الكنيست لمناقشة التعديلات القضائية.

ويتوقع أن يستمر النقاش حول التعديلات في الكنسيت لمدة 26 ساعة قبل أن يبدأ التصويت غدا الاثنين على مشروع التعديل بالقراءتين الثانية والثالثة ليصبح قانونا نافذا.

من جهتها، أعلنت نقابة العمال تقديمها مقترح تسوية إلى الائتلاف الحاكم بخصوص تعديل القانون الذي يستهدف تحييد عمل المحكمة العليا وتقييد قضاتها.

وألغت الشرطة الإسرائيلية الإجازات الأسبوعية لعناصرها استعدادا لمظاهرات متوقعة في القدس المحتلة.

کما وأعلن الإعلام العبري أن" 1800 عنصر احتياط في الأجهزة الاستخبارية الإسرائيلية اعلنوا وقف خدمتهم العسكرية فورا، احتجاجا على التعديلات القضائية".

وأفادت القناة 13 العبرية بأن" 951 عنصر احتياط في المخابرات أعلنوا توقفهم عن التطوع".

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