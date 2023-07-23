إصابتان بمواجهات مع الاحتلال في جنين

العالم- فلسطين

وقالت مصادر محلية: إن المواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال القرية وسط إطلاق قنابل الصوت والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط تجاه المواطنين ومنازلهم، ما أدى لإصابة شابين بالرصاص المعدني.

إلى ذلك، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، طرقا زراعية في أراضي قرية وادي فوكين غرب بيت لحم.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عدة بلدات في محافظة القدس المحتلة، وسلّمت أوامر هدم في بلدة سلوان.

وأفادت مصادر مقدسية، أن قوات الاحتلال اقتحمت بأعداد كبيرة بلدة العيسوية، وضاحية البريد ببلدة الرام، لتركيب جدار معدني، فوق مقطع جدار الفصل العنصري شمال شرق القدس.

وفي بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، اقتحمت قوات الاحتلال حي عين اللوزة وسلّمت أوامر هدم لعدد من المحال التجارية في الحي لعائلة العباسي، كما سلمت المواطن يعقوب الرجبي قرارا بهدم منزله في حي بطن الهوى بالبلدة.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مواطنين من مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: الأسير المحرر ممدوح عميرة من مدينة القدس، ويزن جابر من بلدة جبل المكبر، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما.