احتجاجات خطيرة في'اسرائيل'و100 يوم من الحرب في السودان

العالم - بانوراما

وناقش برنامج بانوراما في ملفه الأول الاحتجاجات في الاراضي المحتلة حيث احتشد عشرات آلاف من المحتجين في تل أبيب والقدس المحتلة عشيةَ التصويت على التعديلات القضائية، فيما دعا اليمين المتشدد انصاره ايضا للنزول للشارع.

ورفض الائتلاف الحكومي الحاكم مقترح نقابة العمال للتوصل الى تسوية بخصوص تعديل القانون.

وتصاعدت التحذيرات من انقسام كبير بعد تمرير خطة التشريعات القضائية الذي تصر حکومة نتنياهو بتمريرها عبر الکنيست.

وفي الملف الثاني ناقش برنامج بانوراما الحرب في السودان، حيث دخلت الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع يومها المئة.

ويُقدّر عدد القتلى بالآلاف إلى جانب الملايين من النازحين واللاجئين، بالإضافة إلى الدمار الشامل للبنية التحتية للبلاد.

ولم تحسم المعركةُ حتى الآن لصالح أحد الطرفين، رغم ادعاء كل منهما أنه متقدّم على الآخر، فيما يتواصل ارتفاع عدد القتلى والجرحى جراء الاشتباكات والأوضاع الأمنية.