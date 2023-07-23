أول إجتماع أمني مشترك بين "الأردن و سوريا" في عمان

العالم - عمان

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية في بيان عن "أول اجتماع للجنة المشتركة الأردنية - السورية في عمان للبحث في مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود بين سوريا والأردن".

لفتت الى ان اللجنة بحثت "التعاون في مواجهة خطر المخدرات ومصادر إنتاجه وتهريبه، والجهات التي تنظم وتدير وتنفذ عمليات تهريبها عبر الحدود إلى الأردن"، كما بحثت "الإجراءات اللازمة لمكافحة عمليات التهريب، ومواجهة هذا الخطر المتصاعد على المنطقة برمتها".

وترأس الاجتماع من الجانب الأردني، قائد الجيش اللواء يوسف الحنيطي، ومدير المخابرات اللواء أحمد حسني، ومن الجانب السوري، نائب القائد العام وزير الدفاع السوري، العماد علي محمود عباس ومدير المخابرات اللواء حسام لوقا، وفق البيان ذاته.

وكان وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي زار سوريا في الثالث من تموز الحالي وبحث مع الرئيس السوري بشار الأسد في ملفّي اللاجئين السوريين ومكافحة تهريب المخدرات.

واتفق الجانبان خلال تلك الزيارة على عقد اجتماع اللجنة الأول في عمان.

وكان اجتماع تشاوري حول سوريا عُقد في عمّان في الأول من أيار بمشاركة وزراء خارجية كل من سوريا والاردن والسعودية والعراق ومصر، بحث في موضوع مكافحة تهريب المخدرات، وسبل عودة اللاجئين السوريين من دول الجوار، وبسط الدولة السورية سيطرتها على اراضيها.