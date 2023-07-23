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الإمارات تدين بشدة حرق نسخة من القرآن الكريم في الدنمارك

الإمارات تدين بشدة حرق نسخة من القرآن الكريم في الدنمارك
الأحد ٢٣ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٨:٣٦ بتوقيت غرينتش

دانت الإمارات بشدة قيام متطرفين بإحراق نسخة من القرآن في الدنمارك، حيث طالبت حكومة كوبنهاغن بتحمل المسؤولية ووضع حد لهذه الأفعال المسيئة.

العالم-الامارات

وشددت وزارة الخارجية الإماراتية على أهمية مراقبة خطاب الكراهية الذي تؤثر سلبا على تحقيق السلام والأمن، مؤكدة رفض دولة الإمارات استخدام حرية التعبير كمسوغ لمثل هذه الأفعال الشنيعة.

وأكدت الوزارة رفض دولة الإمارات الدائم لجميع الممارسات التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية، مشيرة إلى أن خطاب الكراهية والتطرف يتناقض مع الجهود الدولية الساعية لنشر قيم التسامح والتعايش والسلام بين الشعوب.

وأكدت الوزارة على أهمية احترام الرموز الدينية والمقدسات والابتعاد عن التحريض والاستقطاب، في وقت يحتاج فيه العالم إلى العمل معاً من أجل دعم المبادئ العالمية للتسامح والتعايش السلمي، التي ينبغي دعمها وتنفيذها لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.

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الإمارات تدين بشدة حرق نسخة من القرآن الكريم في الدنمارك

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