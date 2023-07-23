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روسيا وإيران تتعاونان بشكل مشترك في مجال الطيف الترددي

روسيا وإيران تتعاونان بشكل مشترك في مجال الطيف الترددي
الأحد ٢٣ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٩:٢٧ بتوقيت غرينتش

تباحث رئيس الهيئة التنظيمية للاتحاد الروسي مع وزير الاتصالات الإيراني التعاون بشكل مشترك في مجال الطيف الترددي، فيما شمل لقاؤهما العديد من المسائل الأخرى.

العالم-إيران

وأفاد مركز العلاقات العامة والمعلومات في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيرانية، بأن وزير الاتصالات، عيسى زارع بور، عقد اجتماعا مع رئيس الهيئة التنظيمية للاتحاد الروسي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أندري ليبوف، في طهران، حيث تباحثا حول التعاون والتفاعل في المحافل الدولية مثل الاتحاد الدولي للاتصالات والاستفادة من تجارب إيران في مجال حماية الأطفال على الانترنت.

وناقش الجانبان التعاون في مجال الطيف الترددي والاستفادة من خبرات البلدين.

ويعقد اليوم الاثنين، رئيس الهيئة التنظيمية الروسية اجتماعا مشتركا مع رئيس هيئة تنظيم الاتصالات الراديوية في إيران، أمير لاجوردي، من أجل توسيع العلاقات الثنائية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتسويق منتجات وخدمات الشركات الإيرانية في هذا المجال.

وتأتي زيارة أندري ليبوف لطهران في الوقت الذي استضافت فيه وزارة الاتصالات قبل فترة، اجتماعا لوزراء الاتصالات في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي لمدة يومين، بحضور وزراء ووفود أجنبية رفيعة المستوى.

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روسيا وإيران تتعاونان بشكل مشترك في مجال الطيف الترددي

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