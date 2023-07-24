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الرئيس رئيسي يؤكد على دعم ايران للسلام والاستقرار في منطقة البلقان

الرئيس رئيسي يؤكد على دعم ايران للسلام والاستقرار في منطقة البلقان
الإثنين ٢٤ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٠ بتوقيت غرينتش

اعلن الرئيس الايراني أن إيران لا ترى أي عقبة أمام تحسين مستوى العلاقات مع دول منطقة البلقان ، وقال إن نظام الهيمنة ينظم العلاقات مع الحكومات الأخرى فقط من خلال النظر إلى مصالحه الخاصة ، ويجب على قادة الدول توخي اليقظة ومنع نفوذهم المدمر.

العالم - ايران

واعتبر الرئيس الايراني السيد إبراهيم رئيسي ، خلال لقائه "فلاديمير أورليش" ، رئيس برلمان صربيا ، أن العلاقات بين جمهورية إيران الإسلامية وصربيا ، خاصة في المجالين الاقتصادي والتجاري ، تحتاج إلى مزيد من التعزيز والتطوير ، وشدد على ضرورة تحديد قدرات البلدين ، وكذلك تحديد آليات تطوير العلاقات في اللجنة المشتركة لإيران وصربيا.

وشدد رئيسي على دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية للسلام والاستقرار والهدوء في منطقة البلقان ، وذكر أن إيران لا ترى أي عائق أمام تحسين مستوى العلاقات مع دول هذه المنطقة ، وأوضح إن نظام الهيمنة ينظم العلاقات مع الحكومات الأخرى فقط من خلال النظر إلى مصالحه الخاصة ، ويجب على قادة الدول توخي اليقظة في منع نفوذهم المدمر.

وفي إشارة إلى الفشل الفاضح لعقوبات نظام الهيمنة ضد الشعب الإيراني ، قال رئيسي: إن الشعب الإيراني لم توقفه العقوبات والضغوط فحسب ، بل من خلقت من هذه التهديدات العديد من الفرص للنمو والتقدم ، لا سيما في مختلف المجالات التكنولوجية ، مما يمكن أن يساعد في تعميق التعاون مع الدول المختلفة.

بدوره ابلغ رئيس البرلمان الصربي ، فلاديمير أورليش في هذا الاجتماع ، ، تحيات رئيس بلاده إلى رئيسي ، وقدم تقريرًا عن آخر التطورات في منطقة البلقان ، وشكر الجمهورية الإسلامية الإيرانية على دعمها لإحلال السلام والاستقرار في هذه المنطقة.

وشدد رئيس البرلمان الصربي على اهتمام بلاده بتطوير وزيادة مستوى العلاقات التجارية مع جمهورية إيران الإسلامية ، لا سيما في القطاعين الصناعي والزراعي ، وقال: نحن لسنا مستعدين فقط لزيادة مستوى التعاون ، ولكننا نعمل أيضًا على تحقيق هذا الهدف ، وسيكون عقد اللجنة المشتركة للبلدين مؤثرًا بالتأكيد في تعزيز وتوسيع العلاقات ، خاصة في المجال الاقتصادي.

وقدم "فلاديمير أورليش" ، التهاني على نجاح حكومة جمهورية إيران الإسلامية في تحقيق التقدم العلمي والتكنولوجي والاقتصادي ، واستنكر العقوبات اللاإنسانية التي تفرضها الولايات المتحدة على الشعوب.

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