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رئاسات العراق الاربع تعقد اجتماعا لبحث عدد من الملفات

رئاسات العراق الاربع تعقد اجتماعا لبحث عدد من الملفات
الإثنين ٢٤ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٦ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم الاخبارية من العاصمة العراقية بغداد، ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استضاف ليلة امس الاحد في مقره، اجتماعاً ضمَّ كلاً من رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان؛ لبحث مجمل الأوضاع في البلاد وعددٍ من الملفات المهمة.

العالم - العراق

واضاف الزميل نويد بهروز، ان الرئاسات أدانت خلال الاجتماع، الإساءةَ المتعمَّدة وترخيص السلطات السويدية للإساءة للمصحف الشريف والعلم العراقي، وأبدى المجتمعون دعمهم للإجراءات الحكومية الخاصَّة بقطع العلاقات مع السويد أو مع أية دولة لا تحترم مقدسات المسلمين أو تؤيد أي إجراء من شأنه إهانة المقدسات والأديان، مؤكدين في ذات الوقت على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البعثات الدبلوماسية.

وناقش الاجتماع ملف قانون الموازنة الاتحادية وضرورة إكمال تعليماتها، ومتابعة المشاريع ونوعيتها، والإنفاق وفق الأوليات وبما يلبي البرنامج الحكومي. وفيما يخص الإقليم أكد الاجتماع على تطبيق المواد في قانون الموازنة العامة الاتحادية بكافة تفاصيلها التي تتعلق بالإيرادات النفطية وغير النفطية وصرف مستحقاته.

وأكدت الرئاسات، خلال الاجتماع، على ضرورة تشريع القوانين التي تضمَّنها البرنامج الحكومي وورقة الاتفاق السياسي ووافقت عليها القوى السياسية، ومنها قانون العفو العام والنفط والغاز وقانون مجلس الاتحاد، بالإضافة إلى جملة من مشاريع القوانين المنجزة من قبل رئاسة الجمهورية والتي تم إرسالها إلى مجلس النواب، ومنها قانون الهيأة العليا لتمكين المرأة، وقانون استرداد أموال العراق وقانون المخدرات والمؤثرات العقلية.

وفي ملف المياه، أكد الاجتماع على العمل بمتابعته مع دول المنبع، بالإضافة إلى ضرورة تشريع قانون المجلس الأعلى للمياه.

كما أكد الاجتماع على ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين السلطات في الملفات كافة.

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رئاسات العراق الاربع تعقد اجتماعا لبحث عدد من الملفات

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