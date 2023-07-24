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جنود امريكيون يصادرون اسلحة دمار شامل عراقية !

جنود امريكيون يصادرون اسلحة دمار شامل عراقية !
الإثنين ٢٤ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٠ بتوقيت غرينتش

العالم سبورتي

تظهر الصورة المنشورة في الخبر مصادرة جنود امريكيين لكمية هائلة من اسلحة الدمار الشامل العراقية؟!!

لكن الغريب في اسلحة الدمار الشامل انها باحجام صغيرة وبلون اصفر ، وكانها سبائك ذهب ؟!

يشار الى ان وزير الخارجية الامريكي كولن باول كان قد وقف في 5 شباط عام 2003، أمام مجلس الأمن وقال : ما نقدمه لكم هي حقائق واستنتاجات مبنية على استخبارات قوية تؤكد امتلاك العراق أسلحة دمار شامل.

بعد تسعين يوما من البحث المكثف في العراق شارك فيه أكثر من 1200 خبير وتكلفت مهمتهم 300 مليون دولار، لم يعثر المفتشون على أي من تلك الأسلحة التي اتخذتها وحلفائها ذريعة لغزو العراق .

الكذبة الأمريكية كلفت العراق ثمنا باهظا، لا يزال يدفعه حتى اليوم، وكانت نقطة الانطلاق إلى غزو العراق، وسلب عشرات الآلاف من الأبرياء أرواحهم، وهدم منازلهم وحرق حاضرهم ومستقبلهم، وشكلت وصمة عار وجريمة ضد الإنسانية لا يمكن أن تسقط بالتقادم.

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