أهم عناوين الصحافة الايرانية اليوم الإثنين 24 يوليو 2023

العالم - إيران

- خراسان ..

إرهاب اعمى في سيستان.. سقوط أربعة شهداء بهجوم إرهابي على دورية لشرطة المرور.

- جمهوري اسلامي..

الجيش يبدأ مناورات جوية واسعة النطاق في محافظة اصفهان لتعزيز جهوزيته.

- رويش ملت ..

نواب بالمجلس يدعون البلدان الإسلامية لقطع العلاقات مع السويد ردا على إحراق المصحف الشريف .

- قدس ..

البنتاغون يعلن عن إرسال قوات إضافية للمنطقة.. قطع حربية ومارينز وطائرات للخليج الفارسي.

- عصر ايرانيان ..

نتائج إستطلاع في أمريكا .. غالبية الأمريكيين يرون ان بايدن غير مؤهل للمنصب الرئاسي.

- مردم سالاري ..

أوساط اعلامية غربية تعترف بنجاح ايران بإمتياز في الالتفاف على جراءات الحظر الأمريكية .

- اطلاعات ..

توقف المفاوضات بين حركة أنصار الله اليمنية والسعودية بسبب مماطلات الرياض .

- سياست روز ..

الأزمة بالكيان الصهيوني تاخذ أبعادا أكثر خطورة بمشاركة نصف مليون شخص في الإحتجاجات .

- ابرار..

الرئيس السابق للموساد يعترف بإنضمام أكثر من مئة جنرال في الجيش للمحتجين ضد نتنياهو .

- جوان ..

رئيس كتلة حزب الله بالبرلمان اللبناني يؤكد ضرورة خروج الكيان الصهيوني من الأراضي اللبنانية .

اهم المقالات..

1- صحيفة ايران ..

صحيفة ايران كتبت في تقريرها ( تأجج نيران غضب المسلمين ضد الاساءات للقرآن)..

ضاعفت جريمة احراق نسخة من المصحف الشريف بالدنمارك هذه المرة من نيران غضب شعوب وبلدان العالم الاسلامي , هذا الغضب الذي تفجر في الواقع قبل ايام اثر جريمتي احراق المصحف الشريف في السويد. والذي حدث بالدنمارك هو قيام مجموعة متطرفة باسم " "القوميون الدنماركيون" باحراق نسخة من القرىن الكريم بكوبنهاغن.

( السلطات الدنماركية شجبت هذه الجريمة لكنها لم توضح كيف سمحت لهذه الجماعة العنصرية بتنفيذها بكل وقاحة في ظل حماية الشرطة)

السيد حسن نصر الله الامين العام لحزب الله لبنان ادان هذه الجريمة الجديدة بحق المقدسات الاسلامية واعتبر ان مجرد ادانة الحكومة الدنماركية للجريمة اجراء لايكفي , ودعا في نفس الوقت بلدان العالم الاسامي لطرد سفراء السويد ردا على جريمة احراق المصحف الشريف باستوكهولم مرتين خلال ايام بدعم وتبرير السلطات السويدية نفسها .

منظمة التعاون الاسلامي شجبت هذه الجريمة الجديدة في الدنمارك مؤكدة ان تساهل الحكومتان السويدية والدنماركية عامل رئيسي يقف وراء وقوع مثل هذه الجرائم. كما شجب الاتحاد العالمي لعلماء الدين المسلمين" هذه الجريمة الجديدة داعيا الامم المتحدة لتشريع قانون يحظر اية اساءات للاديان .

2- صحيفة جام جم ..

صحيفة جام جم كتبت في مقالها ( عوامل التحديات في العلاقات بين الرياض وأبوظبي)..

سلطت محافل اعلامية غربية الضوء في الآونة الاخيرة على وجود خلافات بين السعودية والامارات ترتبط بالسياسات الاقليمية واليمن

وقضايا النفط في ظل تبلور منافسة تجارية واقتصادية ايضا .

( هذه المحافل الغربية نوهت لتصريحات ادلى بها ولي عهد السعودية بديسمبر الماضي عكست وجود شروخ في العلاقات مع الإمارات)

بن سلمان اعتبر ان الامارات تطعن السعودية في الظهر بسياساتها في اليمن ومنظمة اوبك لامر الذي كشف عن عمق هذه الخلافات وفي الوقت الذي يطمح فيه ولي عهد السعودية بلعب دور اقليمي مؤثر بانتهاج سياسات جديدة بغرب اسيا وكذلك بمحاولة تنويع مصادر الدخل بتطوير التجارة الخارجية والسياحة الامر الذي اوجد منافسة تجارية حامية مع الامارات.وبالطبع هناك تضاربات في المصالح في السودان واليمن ايضا.

3- ابرار ..

في تقريرها ( الجهاد الإسلامي تدعو عباس لوقف الإعتقالات)كتبت صحيفة ابرار..

حركة الجهاد الاسلامي اكدت على ضرورة وقف السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس لحملات الاعتقال التي تستهدف المقاومين بالضفة الغربية بما فيها القدس .

( خالد البطش القيادي بالجهاد الإسلامي اأكد ان الإعتقالات التي تشنها السلطة ضد المقاومين لن توقف مسار المقاومة بالضفة أبدا)

ونوه البطش الى ان موضوع مشاركة الجهاد الاسلامي في اجتماع القوى الفلسطينية المقرر اواخر الشهر بالقاهرة سيبقى مرهونا بوقف السلطة لاعتقالاتها بالضفة .

وترى اوساط فلسطينية ان التنسيق الامني الجديد بين نتنياهو وعباس كلف الاخير بجمع سلاح المقاومة واعتقال المقاومين بالضفة نيابة عن الاحتلال .