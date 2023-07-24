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هجوم مسير أوكراني على موسكو

هجوم مسير أوكراني على موسكو
الإثنين ٢٤ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٥ بتوقيت غرينتش

وصفت وزارة الخارجية الروسية محاولة حكومة أوكرانيا شن هجوم بالطائرات المسيرة على أهداف في موسكو، بأنه عمل إرهابي دولي.

العالم - روسيا

جاء ذلك على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجة الروسية ماريا زاخاروفا، تعليقا على محاولة نظام كييف استهداف مواقع في موسكو فجر اليوم الاثنين بطائرات مسيرة.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، أنه في حوالي الساعة 4:00 صباحا، استهدفت طائرتان مسيرتان مبنيين غير سكنيين في العاصمة، مؤكدا أن الهجوم لم يتسبب في أضرار كبيرة ولم تقع إصابات.

وفي وقت لاحق أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرتين بدون طيار، وتصدت لهما منظومات الدفاع الإلكتروني وأسقطتهما، دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات.

المصدر: نوفوستي

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