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فائق زيدان يؤكد على متابعة ملف استرداد المدعو 'سلوان موميكا'

فائق زيدان يؤكد على متابعة ملف استرداد المدعو 'سلوان موميكا'
الإثنين ٢٤ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٧:١١ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان اليوم الاثنين، على متابعة ملف استرداد المدعو سلوان موميكا.

العالم - العراق

وذكر القضاء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، حضر اجتماع الرئاسات بحضور رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي".

وأضاف، أن "المجتمعين ناقشوا عدداً من القضايا، من بينها الإجراءات القضائية والحكومية في متابعة ملف استرداد المتهم بحرق المصحف الشريف المدعو "سلوان موميكا" وكذلك الإجراءات الخاصة بضمان أمن البعثات الدبلوماسية ومحاسبة مرتكبي جريمة حرق وتخريب مقرات البعثات الدبلوماسية".

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