شاهد.. اجتماع لزعماء الأديان السماوية في إيران ردا على تدنيس القرآن الكريم 

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اجتماع لزعماء الأديان السماوية في العاصمة الإيرانية طهران. اجتماع جاء ردا على تدنيس القرآن الكريم في السويد ..تم فيه التأكيد على ضرورة احترام المقدسات لدى الأديان الالهية المختلفة ، ودان بشدة أي تدنيس للكتب السماوية.



وقال زعيم ديني ليهود ايران يونس حمامي لاله زار: "إهانة الكتب المقدسة مدان من أي وجهة نظر، والقيام بذلك هو ذروة العجز ، هذه ليست طريقة الحرية، فإن القيام بشيء لا يحترم قدسية الآخرين يعتبر عملا غير قانوني عندما لا يكون لديهم القدرة على المواجهة والتعبير عن أنفسهم، فإنهم يقومون بهذا النوع من العمل المناهض للإنسانية".

وصف المشاركون هذا العمل بأنه إهانة لمقدسات الأديان ومخالف للمبادئ الإنسانية، وأكدوا أن السلام والعدالة لا يمكن تحقيقهما إلا بالتمسك بالمعتقدات الدينية والقيم الإنسانية، ويؤدي عدم الاحترام وإيقاف ظهور التعاليم الدينية.

وقال زعيم الطائفة الکلدانية آلاشورية الکاثوليكية في طهران وانيا سرکيس: "إهانة الكتب المقدسة ليست حرية، وتدينها جميع الأديان السماوية، هم لا يعرفون معنى الحرية ويقومون بأشياء تتعارض تماما مع الحرية. علينا أن ننظر إلى خلفية هذا الشخص الذي تعاون مع داعش في عام 2017 ، فهو ضمن الأشخاص الذين ليس لديهم اسم وعنوان ، معزولون وليس لديهم توازن عقلي ويقومون بمثل هذه الاعمال".



يلعب الدين دورا مهما في الحياة الاجتماعية العامة، وفي تحقيق السلام وضمان السعادة في حياة الانسان الدنيوية والاخروية. ويمثل احترام القيادات والرموز الدينية والوطنية والدفاع عنها أحد أهم المنطلقات في الحفاظ وحماية الكرامة الإنسانية وتحقيق سلام مستدام في العالم.