كنعاني: مفاوضات إلغاء الحظر تمضي الى الأمام

العالم إيران

واكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اليوم الإثنين، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي أن طهران لن تترك مسار الدبلوماسية، كونه الخيار الأفضل لتحقيق مصالح الشعب الإيراني.

وأشاد كنعاني بجهود قطر وسلطنة عمان في تسهيل مسار عدة ملفات، بينها تبادل السجناء بين ايران والولايات المتحدة، وتحرير الأموال الإيرانية المجمدة، والوساطة بين أطراف الاتفاق النووي.



وحول زيارة وزير الخارجية الأرميني لإيران قال كنعاني: هناك مجالات مختلفة للتعاون بين إيران وأرمينيا، بما في ذلك في مجالات الطاقة والعبور والاقتصاد والعلاقات القنصلية، وستجري محادثات جيدة بين الجانبين اليوم.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية: إن قضايا جنوب القوقاز ودعم إیران للعملية السلمية للنزاعات بين الجيران ، مهمة للغاية بالنسبة للبلاد.

وعن زيارة وزير خارجية عمان ووزير الدولة بوزارة خارجية قطر إلى إيران والمبادرات المقترحة، قال كنعاني : ان زيارة مسؤولي دول المنطقة هي جزء من إطار التعاون الثنائي بين إيران وهذه الدول.

واضاف : يأتي بعضها في إطار جهود ومبادرات بحسن نية من سلطنة عمان وقطر، وهما على استعداد للمساعدة في دفع المفاوضات لرفع العقوبات ورفع الحظر عن الأصول الإيرانية وتبادل السجناء.

واكد ان إيران تلتزم دائما بالمسار الدبلوماسي وفي هذا الصدد ، التزمنا بخطة العمل الشاملة المشتركة ورحبنا بالمبادرات الإيجابية لدول المنطقة، وهذا مسار دبلوماسي نشط.