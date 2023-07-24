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واجبنا أمام الإمبريالية الأمريكيّة والشعوب العربيّة المستضعفة

واجبنا أمام الإمبريالية الأمريكيّة والشعوب العربيّة المستضعفة
الإثنين ٢٤ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٨:١٤ بتوقيت غرينتش

هناك اليوم أمامنا عاملان يقف أحدهما في مقابل الآخر، أحدهما هو عامل الإمبريالية الأمريكية، والذي تجلى وتجسد في المنطقة على شكل "إسرائيل" الغاصبة، فيجب أن نوجّه الضغوط إلى هذه الدولة الغاصبة - التي هي رمز التسلط والإعتداء الأمريكي - ونجعل هدفنا القضاء عليها. والعامل الآخر في مقابله، تلك الشعوب العربيّة المستضعفة. علينا أن نعتبر هذه الشعوب المستضعفة إخوتنا ورفاقنا في القتال، وندعوها إلى ثورة شاملة وعامة.

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واجبنا أمام الإمبريالية الأمريكيّة والشعوب العربيّة المستضعفة

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