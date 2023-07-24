 إهانة القرآن اصطفاف حربي للسويد تجاه المسلمین

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الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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الإثنين ٢٤ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٩:٣٠ بتوقيت غرينتش
نشر موقع KHAMENEI.IR الإعلامي مقطع فيديو يتضمّن قراءة بيان الإمام الخامنئي بتاريخ 22/7/2023 عقب التطاول على حرمة القرآن المجيد المقدسة في السويد باللغة العربيّة وعرضاً لمشاهد استنكار حرق القرآن الكريم في مختلف الدول الإسلاميّة والعالميّة.
تصنيف :
أهم الأخبار
إیران
أوروبا
كلمات دليلية :
إهانة القرآن
القرآن المجيد
ي السويد
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خريطة الموقع
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