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 إهانة القرآن اصطفاف حربي للسويد تجاه المسلمین

الإثنين ٢٤ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٩:٣٠ بتوقيت غرينتش

نشر موقع KHAMENEI.IR الإعلامي مقطع فيديو يتضمّن قراءة  بيان الإمام الخامنئي بتاريخ 22/7/2023 عقب التطاول على حرمة القرآن المجيد المقدسة في السويد باللغة العربيّة وعرضاً لمشاهد استنكار حرق القرآن الكريم في مختلف الدول الإسلاميّة والعالميّة.

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 إهانة القرآن اصطفاف حربي للسويد تجاه المسلمین

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