السوداني وطالباني يؤكدان على أهمية التوافق لإكمال الاستحقاقات السياسية

العالم - العراق

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل اليوم الاثنين، رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني".

وأضاف، أنه "جرى خلال اللقاء بحث مجمل الأوضاع العامة في البلد، والتأكيد على دعم جميع القوى السياسية لخطوات الحكومة في تنفيذ مقررات برنامجها وأولوياتها الشاملة لجميع العراقيين، فضلاً عن الاحتكام للدستور ليكون هو الأساس في حل الإشكالات على الصعيد الوطني، واعتماد الحوار في حل الخلافات السياسية".

وتابع، أن"اللقاء شهد أيضا التأكيد على أهمية التوافق لإكمال الاستحقاقات السياسية، ومنها انتخابات برلمان كردستان العراق، بما يعزز التجربة الديمقراطية، والاستقرار السياسي في مختلف أرجاء البلاد".