كيان الإحتلال.. الصدام شعار المرحلة

العالم - البوصلة

وتشمل التغييرات إعطاء الحكومة دورا أكبر في تعيين القضاة والحد من سلطة المستشارين القانونيين الملحقين بالوزارات. وهذا القانون بحسب الخبراء سيدخل الكيان المهتز بأزماته في مرحلة متقدمة من العنف والفوضى.

اقرار الكنيست قانون التعديلات كانت له اصداء واسعة على داخل كيان الاحتلال، فقد اعلنت وسائل اعلام عبرية ان العشرات من ضباط الاحتياط والطيارين اعلنوا التوقف عن الخدمة بعد إقرار التعديلات.

فيما دعا الاتحاد العام للنقابات العمالية الهستدروت لعقد اجتماع لبحث إمكانية الدعوة لإضراب عام في الكيان، في وقت شهد فيه اقتصاد كيان الاحتلال صدمة نتيجة الاحتجاجات على التعديلات القضائية.

كما أعلنت كتائب شهداء الأقصى 'كتيبة طولكرم' براءتها من الملاحقات والاعتقالات السياسية التي تنفذها السلطة الفلسطينية بحق المقاومين في الضفة الغربية.

ما يطرح العديد من التساؤلات ابرزها حول صورة الاحداث الان في كيان الاحتلال، كيف هو الوضع بعد اقرار الكنيست للقانون؟وهل يمكننا القول ان حكومة بنيامين نتنياهو، قد انتصرت؟ ام ان جولة الصدام الحقيقية لم تأتي بعد؟ واصرار نتنياهو وحكومته على التعديلات حتى لو اشتعل الكيان، الى اي حد اوصل الاحتلال الى حافة الهاوية والحرب الاهلية؟



كما يبحث البرنامج في كون الجميع بات يلمس الانقسام الحاد بين الجبهتين في كيان الاحتلال، الى اي حد بات الصدام قريبا خصوصا في ظل هواس عقدة الثمانين عاما التي تلاحق قادة كيان الاحتلال؟ والسلطة الفلسطينية من جهة والمقاومة من جهة اخرى كيف يمكنهما استغلال الوضع الصدام الدائر في كيان الاحتلال؟ ةهل نحن امام مرحلة جديدة من الصراع على السلطة في "اسرائيل"؟ وهل ستبقى الولايات المتحدة واوربا في صفوف المتفرجين على الاوضاع الدائرة في الكيان؟



ويستضيف برنامج"البوصلة":

- مراسل العالم في رام الله فارس الصرفندي.

- معتصم سمارة خبير في الشؤون الاسرائيلية من رام الله

التفاصيل في الفيديو المرفق ...