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العراق: موقف رسمي جديد من الإساءة للقرآن والعلم العراقي

العراق: موقف رسمي جديد من الإساءة للقرآن والعلم العراقي
الإثنين ٢٤ يوليو ٢٠٢٣ - ٠١:٢٩ بتوقيت غرينتش

ادانت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، تكرار توجيه الإساءة الى القرآن الكريم والعلم العراقي في الدنمارك.

العالم _العراق

وقالت الوزارة في بيان، ان "الوزارة تدين وبعبارات مكرَّرة ومشدَّدة تكرار حرق نسخة من المصحف الشريف أمام مبنى سفارة جمهوريَّة العراق في الدنمارك".

واضافت: "هذه الأفعال الممنهجة تتيح لعدوى التطرُّف والكراهية أن تضع المجتمعات أمامَ تهديد حقيقيّ للتعايش السلميّ".

وطالبت الخارجية سلطات الدول في الاتحاد الاوروبيّ "بإعادة النظر سريعاً بما يسمّى بحرية التعبير وحقِّ التظاهر، وأنَّ يكون هناك موقف جماعيّ واضح لمنع هذه الإساءات أمام مبانيّ سفارات جُمْهُوريَّة العراق على أراضيها".

وأشارت الوزارة الى ان "السكوتَ وعدم الإرتكان لإجراءات واضحة تمنع مرتكبيّ هذه الأفعال وتعرِّضهم للمساءلة القانونيَّة، مَهَّدَ للتغوّل في هذا السلوك الخطر".

وجددت الوزارة موقفَ حكومة العراق الداعيّ إلى أنَّ "تكون القرارات والصكوك الدوليَّة في تجريم هذه الأفعال، ناظرةً إلى إحترام الرموز الدينيَّة والكُتُب المقدَّسة بنحوٍ متساوٍ وشفّاف، دون التمييز على أساس الدين والعِرق".

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