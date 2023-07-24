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اسلامي : مستعدون لتصدير الادوية المشعة ونقل تجاربنا النووية الى تركيا

اسلامي : مستعدون لتصدير الادوية المشعة ونقل تجاربنا النووية الى تركيا
الإثنين ٢٤ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٢:١١ بتوقيت غرينتش

قال مساعد رئيس الجمهورية، رئيس منظمة الطاقة النووية الايرانية "محمد اسلامي" : ايران لديها تجارب في مجال انتاج وتطوير المحطات النووية، وهي على استعداد للتعاون مع تركيا في تدريب كوادر نووية مختصة، وتوريد الادوية المشعة الى هذا البلد.

العالم - ايران

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى اليوم الاثنين، بين "اسلامي" والسفير التركي الجديد لدى ايران "حجابي كارلانغيش"؛ مضيفا ان "طهران وانقرة لديهما قواسم مشتركة عريقة ولطالما جمعت بين البلدين اواصر قائمة على الوفاق والصداقة".

وصرح مساعد الرئيس الايراني، ان "الاعداء يحاولون على الدوام المساس بالعلاقات فيما بيننا، لكننا استطعنا من خلال التحلي باليقظة والتعاون المتبادل، ان نحمي هذه العلاقات الوثيقة"؛ داعيا الى تكثيف الجهود المشتركة بهدف توسيع التعاون بين ايران وتركيا في شتى المجالات.

وتطلع "اسلامي" الى استئناف التعاون في مجال تصدير الادوية المشعة الايرانية لتركيا؛ وذلك نظرا للتجارب الماضية على صعيد التعاون الثنائي في هذا الخصوص.

الى ذلك، تحدث السفير التركي الجديد، عن سياسات بلاده بشان الاستفادة من الطاقة النووية السلمية؛ مؤكدا : ان الجمهورية التركية لطالما دعمت حق الدول بما في ذلك ايران لاستخدام الطاقة الذرية في الاغراض السلمية.

واضاف "كارلانغيش" خلال اللقاء مع رئيس المنظمة النووية الايرانية اليوم، ان سياسة الحظر الاحادي تضر بالمجتمع الدولي وشعوب المنطقة.

كما دعا السفير التركي الجديد لدى ايران، الى توسيع التعاون بين انقرة وطهران في جميع المجالات اكثر فاكثر.

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اسلامي : مستعدون لتصدير الادوية المشعة ونقل تجاربنا النووية الى تركيا

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