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سماء نينوى تصدح بالذكر ومراسم مجالس العزاء حتى الاربعين الحسيني

الثلاثاء ٢٥ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٢ بتوقيت غرينتش

مع حلول شهر محرم الحرام اتباع اهل البيت عليهم السلام في قرى وقصبات سهل نينوى من الشبك والتركمان بمدينة الموصل وعلى مدى عشرة ايام المميز في مجالس عزاء الموصل ان الخطب الدينية و المراثي الحسينية تقرأ بلغات و لهجات مختلفة, لا سيما الشبكية والتركمانية والفارسية. 

العالم - خاص بالعالم

ما إن أطلّ علينا شهر الحزن شهر محرم الحرام حتى يضجّ سماء نينوى بأصوات الذكر وترانيم اللوعة على مصاب أبيّ الضيم الإمام الحسين عليه السلام.

هنا في مدينة الموصل ربما السامع والناظر لم يتوقع هكذا مجالس على سيد الاحرار , حيث تبدأ مجالس العزاء الحسيني طيلة الأيام العشرة وما بعدها وحتى الأربعين.

المميز في مجالس عزاء الموصل ان الخطب الدينية و المراثي الحسينية تقرأ بلغات و لهجات مختلف، لا سيما الشبكية والتركمانية والفارسية بحسب سكان القرية التي يكون فيها الموكب , ربما ماعطى ميزة عن بقية مجالس العراق.

وتضم المجالس المقامة في التكيات و البيوت و الجوامع و الحسينيات فقرات دينية وثقافية متنوعة تسهم في نشر فكر الإمام الحسين عليه السلام , وكذلك اقامة مراسيم مختلفة كقراءة القران و اللطم و توزيع الثواب.

التفاصيل في الفيديو المرفق...

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