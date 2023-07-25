سماء نينوى تصدح بالذكر ومراسم مجالس العزاء حتى الاربعين الحسيني

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ما إن أطلّ علينا شهر الحزن شهر محرم الحرام حتى يضجّ سماء نينوى بأصوات الذكر وترانيم اللوعة على مصاب أبيّ الضيم الإمام الحسين عليه السلام.

هنا في مدينة الموصل ربما السامع والناظر لم يتوقع هكذا مجالس على سيد الاحرار , حيث تبدأ مجالس العزاء الحسيني طيلة الأيام العشرة وما بعدها وحتى الأربعين.

المميز في مجالس عزاء الموصل ان الخطب الدينية و المراثي الحسينية تقرأ بلغات و لهجات مختلف، لا سيما الشبكية والتركمانية والفارسية بحسب سكان القرية التي يكون فيها الموكب , ربما ماعطى ميزة عن بقية مجالس العراق.

وتضم المجالس المقامة في التكيات و البيوت و الجوامع و الحسينيات فقرات دينية وثقافية متنوعة تسهم في نشر فكر الإمام الحسين عليه السلام , وكذلك اقامة مراسيم مختلفة كقراءة القران و اللطم و توزيع الثواب.

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