هل فشل لقاء عباس بهنية في تركيا أم هنالك وقت للتوافق بينهما؟

العالم - خاص بالعالم

ولفت مراسلنا الى أن هذا ما يبدو على الارض، لا سيما انه بالامس فقط كانت قد تبنت حركة حماس العملية التي ادت الى استشهاد ثلاثة من مقاوميها في منطقة جبل الطور في مدينة نابلس.

وأضاف مراسلنا الى ان حركة حماس لديها مطالب اخرى في ظل استمرار الاعتقال السياسي واعتقال عدد من ابنائها في الضفة الغربية وتعتبر الحركة بانه لا يمكن ان يكون هنالك اتفاق على نهج معين الا ان يوازي التحركات على الارض، واهم تحرك على الارض بالنسبة لحركه حماس هو الافراج عن المعتقلين السياسيين لديها او لدى السلطة الفلسطينية من ابنائها هذا بالنسبه لحركة حماس.

وتابع مراسلنا: أما بالنسبة لحركة فتح فهي تذهب الى هذا الاجتماع وهي تريد أن يتم التوصل الى حكومة تمثل كل الفلسطينيين وان تكون حكومة وحدة وطنية او على الاقل وحدة توافق وطني، وهذا الامر من الصعوبة بمكان ان يحدث، ان لم يكن هنالك توافق على نهج التعامل مع الاحتلال الاسرائيلي لانه في نهاية المطاف امام الطرفان يوجد احتلال اسرائيلي.

وتشهد العاصمة التركية حراكا فلسطينيا باتجاه التنسيق وتهيئة الاجواء قبيل اجتماع الأمناء العامين المقرر انعقاده في القاهرة نهاية الشهر الجاري.وضمن تلك التوجهات.

واعلنت حركة حماس، إن وفدًا من قيادتها القى مع وفد من السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس، في أنقرة..اللقاء شهد نقاشًا صريحًا وعميقًا، وجاء في إطار استكمال مشاورات الحركة مع مختلف القوى والفصائل الفلسطينية بغرض التحضير الجيد لاجتماع الأمناء العامين،بحسب مصادر من حماس.



وأشارت المصادر إلى أن المجتمعين اتفقوا على ضرورة توحيد الجهود الوطنية لمواجهة المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية، ومشاريع الحكومة الإسرائيلية المتطرفة الخطيرة وخاصة فيما يتعلق بالضفة والقدس المحتلة،وسط التأكيد على ان المقاومة الشاملة هي السبيل الأنجع لمواجهة الاحتلال والمخاطر المحدقة بالقضية.

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