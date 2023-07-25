متطرفون يحرقون القرآن الكريم أمام السفارتين المصرية والتركية في الدنمارك

العالم - خاص بالعالم

آخر حلقات مسلسل الإساءة هذه وقعت في الدنمارك حيث أقدم متطرفون باحراق نسخة من المصحف الشريف أمام السفارة المصرية في العاصمة كوبنهاجن في ثالث واقعة من نوعها بالدنمارك في أقل من أسبوع وذلك بعد وقائع مشابهة في السويد أثارت غضبا كبيرا في العالم الإسلامي

في السياق استدعت الخارجية المصرية القائم بأعمال سفارة السويد بالقاهرة، وأبلغته ادانتها الشديدة ورفضها الكامل - حكومة وشعبا - للحوادث المؤسفة والمتكررة لحرق والإساءة لنسخ من المصحف الشريف بالسويد محذرة من التداعيات الخطيرة والسلبية لتكرار تلك الأحداث المرفوضة، ومشيرة إلى الإساءة تؤدي إلى إثارة خطاب الكراهية والتطرف بين شعوب ومجتمعات العالم.

الموصل التي ينتمي إليها المتطرف المعروف سلوان موميكا شهدت مسيرات حاشدة طالب المشاركون فيها بتسليم مرتكب جريمة حرق القرآن الكريم

في الجزائر، استدعت وزارة الخارجية سفيرة الدنمارك، والقائم بأعمال السفارة السويدية على خلفية حوادث الإساءة للقرآن الكريم، وحرقه في ستوكهولم وكوبنهاغن معربة عن استنكارها الشديد للأفعال غير الأخلاقية وغير الحضارية التي تطال مقدسات المسلمين في جميع أنحاء العالم.

وفي القدس المحتلة نظمت الهيئة الاسلامية العليا وقفة احتجاجية أمام القنصلية السويدية بالقدس حمل المشاركون فيها المصاحف، ورددوا التكبيرات وآيات من الذكر، وسلموا رسالة للقنصلية السويدية عن موقف الهيئة المستنكر لهذا الانتهاك، وإدانتها للحكومة السويدية.

أما اليمنيون فقد أعلنوا في مسيرة حاشدة شهدتها العاصمة صنعاء، صراحة أن الإساءة للمقدسات في السويد والدنمارك، ورائها اللوبي الصهيوني والماسونية العالمية التي تسعى لإذكاء الفتنة وإثارة الكراهية بين الأمم والشعوب.

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